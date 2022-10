Z železniške postaje v Nemčiji ukradenih 256 zvitkov toaletnega papirja in papirnate brisače

Lübeck, 4. oktobra - Roparji so z glavne železniške postaje v nemškem Lübecku ukradli 256 zvitkov toaletnega papirja in 15.000 listov papirnatih brisač za enkratno uporabo, je danes sporočila tamkajšnja policija. Predvideva se, da so nepridipravi v kontejnerje s papirnatimi kopalniškimi proizvodi vdrli v ponedeljek zgodaj zjutraj.