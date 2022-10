Na gradu Podsreda konferenca o sožitju kulturne dediščine in trajnostnega turizma

Podsreda, 5. oktobra - Na gradu Podsreda bo ob 32. Dnevih evropske kulturne dediščine in v okviru Festivala dediščine podzemnih arhitektur danes potekala konferenca Sožitje kulturne dediščine in trajnostnega turizma. Na njej bodo predstavili izhodišča za razvoj turističnih izdelkov, ki temeljijo na naravni in kulturni dediščini, so sporočili z ministrstva za kulturo.