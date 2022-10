AmCham Slovenija vabi k sodelovanju v Partnerstvu za spremembe

Ljubljana, 4. oktobra - Zbornica AmCham Slovenija pripravlja deveti krog projekta Partnerstvo za spremembe, ki spodbuja sodelovanje med zaposlenimi v javnem in zasebnem sektorju. K sodelovanju vabijo organizacije in skupine najmanj treh podjetij, ki imajo idejo, kako naša življenja, družbo in poslovno okolje narediti še boljše. Prijave so odprte do 20. oktobra.