Mobilna aplikacija #OstaniZdrav v novi podobi

Ljubljana, 4. oktobra - Mobilna aplikacija #OstaniZdrav, ki je namenjena beleženju stikov med okuženimi osebami, ima novo podobo, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Z aplikacijo so uporabniki na anonimen način opozorjeni, da so bili izpostavljeni rizičnemu stiku in okužbi s koronavirusom. Aplikacija ima tudi nekaj dodatnih funkcij.