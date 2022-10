Na mednarodni konferenci o pomenu sodelovanja pri boju proti tihotapljenju prepovedanih drog na letališčih

Ljubljana, 4. oktobra - Na mednarodni konferenci delovne skupine Pompidou s področja boja proti tihotapljenju prepovedanih drog na letališčih, na kateri so se zbrali policisti in cariniki iz 16 držav, so izpostavili pomen mednarodnega sodelovanja za uspešno obvladovanje izziva. Po navedbah Branka Lobnikarja z notranjega ministrstva tovrstna nezakonita trgovina narašča.