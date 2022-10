ZNP: Pri nadzoru RTVS gre za zlorabo inšpekcijske službe

Ljubljana, 4. oktobra - Združenje novinarjev in publicistov (ZNP) meni, da gre pri inšpekcijskem nadzoru na Radioteleviziji Slovenije (RTVS), začetem po prijavi stavkajočih na RTVS zaradi kršitev pravice do stavke, za politično zlorabo inšpekcijske službe. Na inšpektoratu za delo so za STA pojasnili, da nadzor še poteka, zato informacij za zdaj še ne morejo posredovati.