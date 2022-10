Delnice Telekoma Slovenije in Petrola pridobile prek tri odstotke

Ljubljana, 4. oktobra - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je danes na Ljubljanski borzi pridobil 1,87 odstotka in se ustalil pri 969,83 točke. Med blue chipi so imele največjo rast, prek triodstotno, delnice Telekoma Slovenije in Petrola. Borzni posredniki so opravili za 1,68 milijona evrov prometa, pri tam največ, za okoli 650.000 evrov, s papirji Krke.