Evropski parlament potrdil ukrepe za učinkovitejši odziv EU na zdravstvene krize

Strasbourg, 4. oktobra - Evropski poslanci so danes v Strasbourgu potrdili ukrepe, ki bodo okrepili zmogljivosti Evropske unije za preprečevanje in nadzor izbruhov nalezljivih bolezni ter obvladovanje čezmejnih zdravstvenih groženj. Med drugim prinašajo jasnejša pravila za skupno naročanje zdravil in medicinskih pripomočkov.