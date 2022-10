Predlogi novel s področja starševskega varstva, šolske prehrane in visokega šolstva končali zakonodajno pot

Ljubljana, 4. oktobra - DZ je po opravljenih splošnih razpravah sklenil, da trije opozicijski zakonski predlogi niso primerni za nadaljnjo obravnavo. Predlogi novel zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, o šolski prehrani ter o visokem šolstvu so tako končali zakonodajno pot.