V dvorani Slovenske matice posvet o umetnostnem zgodovinarju Vojeslavu Moletu

Ljubljana, 5. oktobra - V Dvorani Slovenske matice bo danes potekal posvet o akademiku Vojeslavu Moletu. O umetnostnem zgodovinarju, klasičnem arheologu, pesniku, pisatelju in prevajalcu bodo na posvetu, ki ga organizirata Slovenska matica in poljsko veleposlaništvo, z moderatorjema Alešem Gabričem in Tonetom Smolejem spregovorili poznavalci njegovega življenja in dela.