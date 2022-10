Ministrstvo za kulturo objavilo poziv za nove člane strokovnih komisij

Ljubljana, 4. oktobra - Ministrstvo za kulturo je danes objavilo poziv za nove člane in članice komisij. S petkovo objavo novega pravilnika o strokovnih komisijah v uradnem listu je namreč prenehal mandat 95 članicam in članom 21 stalnih strokovnih komisij na ministrstvu za kulturo, imenovanih v mandatu ministra Vaska Simonitija. Razpis je odprt do 18. oktobra.