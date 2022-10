Ministrica Šinko na posvetu spomnila na nepotrebno trpljenje živali

Ljubljana, 4. oktobra - Ob svetovnem dnevu varstva živali je v državnem svetu potekal posvet, na katerem so o odnosu do živali in izzivih na tem področju mnenja soočili različni deležniki. Ministrica za kmetijstvo Irena Šinko je ob tem spomnila na moralno dolžnost, da za živali, če jih imamo, skrbimo na način, ki jim ne povzroča nepotrebnega trpljenja.