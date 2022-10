Predloga DS za odpravo nezdružljivosti in uvedbo novega praznika končala zakonodajno pot

Ljubljana, 4. oktobra - DZ je danes sklenil, da predlog sprememb zakona o poslancih, s katerim so državni svetniki predlagali odpravo nezdružljivosti poslanske in županske funkcije, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Ugotovili so še, da je zakonodajni postopek o predlogu dopolnitev zakona o praznikih in dela prostih dnevnih, ki jih je prav tako predlagal DS, končan.