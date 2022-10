V Celju odprtje dveh košarkarskih igrišč v barvah Dallas Mavericks

Celje, 4. oktobra - Celjska občina je za celjskim dijaškim domom odprla košarkarsko igrišče v barvah severnoameriškega poklicnega moštva Dallas Mavericks in znanega slovenskega košarkarja Luke Dončića, ki so ga poimenovali Mavs. Drugo igrišče z imenom Dončić pa so odprli popoldne za bencinsko črpalko na Mariborski cesti v Celju.