Koprski policisti preiskali večje število ropov in vlomov

Koper, 4. oktobra - V zadnjih treh mesecih so na območju Policijske uprave (PU) Koper obravnavali povečano število vlomov v poslovne objekte, predvsem pisarne različnih podjetij, pa tudi v šole in vrtce, so povedali na današnji novinarski konferenci. Policisti so v preiskavi teh kaznivih dejanj ugotovili, da gre za istega storilca.