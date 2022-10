Finančni ministri EU določili izhodišča za pogajanja o predlogu načrta RePowerEU

Bruselj, 4. oktobra - Ministri za finance članic EU so danes dosegli dogovor o izhodiščih Sveta EU za pogajanja o predlogu načrta za odpravo odvisnosti od ruskih fosilnih goriv RePowerEU. Namen predloga je predvsem vključiti cilje iz tega načrta v nacionalne načrte za okrevanje in odpornost, ki so podlaga za črpanje sredstev iz evropskega mehanizma za okrevanje.