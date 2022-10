Svetina s posebnim poročevalcem ZN tudi o pravici do pitne vode

Ljubljana, 4. oktobra - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes posebnega poročevalca ZN za človekove pravice in okolje Davida R. Boyda seznanil z ugotovitvami institucije na področju varovanja okolja in prostora. Spregovorila sta tudi o pravici do pitne vode, ki je zapisana v ustavi. Svetina meni, da mora imeti ta pravica enoten zakonodajni okvir na državni ravni.