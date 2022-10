Ljubljanska borza: Tečaj delnic Petrola nekoliko okreva

Ljubljana, 4. oktobra - Po ponedeljkovem pesimističnem začetku se je razpoloženje vlagateljev na Ljubljanski borzi znova izboljšalo. Indeks SBI TOP je do 11.30 pridobil 1,30 odstotka, najbolj pa so se po precejšnjih padcih v minulih dneh podražile delnice Petrola. Največ zanimanja so vlagatelji dopoldne pokazali za delnice Zavarovalnice Triglav.