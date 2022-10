Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih v območju evra avgusta navzgor

Luxembourg, 4. oktobra - Cene industrijskih izdelkov so se pri proizvajalcih v območju evra in EU avgusta glede na julij povišale, velik skok so zabeležile tudi glede na avgust lani. Na mesečni ravni je bila v območju z evrom rast cen petodstotna, v EU pa 4,9-odstotna. Medletno pa je šlo za 43,3-odstoten oz. 43-odstoten skok, je danes objavil Eurostat.