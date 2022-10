Na avstrijskem Štajerskem zaradi uhajanja plina sprožen okoljski alarm

Dunaj, 4. oktobra - Na jugu avstrijske Štajerske je deželni opozorilni center danes sprožil okoljski alarm, potem ko je v podjetju za predelavo kovin prišlo do nepričakovane kemične reakcije. Nad podjetjem je nastal rumeno-rdeč oblak plina, oblasti pa so prebivalce Ragnitza pozvale, naj ostanejo v zaprtih prostorih in imajo zaprta okna. Do poškodb sicer ni prišlo.