Novogoriški policisti odkrili roparja električnih koles

Nova Gorica, 4. oktobra - Policisti policijske postaje Nova Gorica so pred kratkim uspešno preiskali kaznivo dejanje ropa na kolesarski stezi med Šempetrom pri Gorici in Novo Gorico. V začetku avgusta sta dva zamaskirana roparja namreč mlajšima oškodovancema odvzela električni kolesi v skupni vrednosti približno 12.000 evrov, so sporočili s PU Nova Gorica.