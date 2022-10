V Donbas prispeli prvi vpoklicani ruski vojaki

Moskva/London/Astana, 4. oktobra - V zasedeni ukrajinski regiji Doneck in Lugansk so po navedbah ruskih oblasti že prispeli prvi mobilizirani ruski vojaki, ki naj bi po usposabljanju varovali oskrbovalne poti v zaledju fronte. Ruske oblasti so v ponedeljek sicer suspendirale častnika v regiji Habarovsk, kjer je bilo vpoklicanih več tisoč ljudi, ki niso izpolnjevali pogojev.