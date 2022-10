DZ ob napovedani noveli vnovič potrdil zakon o cestah

Ljubljana, 4. oktobra - DZ je tudi v drugem odločanju potrdil zakon o cestah, ki vključuje sporni člen o odvozu pokvarjenih in poškodovanih osebnih vozil z avtocest in hitrih cest. Zaradi omenjenega člena so državni svetniki na zakon izglasovali veto. Državna sekretarka Alenka Bratušek je že napovedala novelo zakona, s katerim bodo sporno določbo odpravili.