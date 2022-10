Ukrajinske sile napredujejo na vzhodu in na jugu države

Kijev, 4. oktobra - Ukrajinske sile so po poročanju tujih tiskovnih agencij prebile rusko obrambno linijo na jugu države in dosegle največji preboj na jugu države od začetka vojne, medtem pa nadaljujejo s protiofenzivo na vzhodu, utrjujejo položaje na ponovno zavzetih ozemljih in prodirajo v regijo Lugansk, ki je večinoma še vedno pod nadzorom ruskih sil.