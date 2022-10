Bežal pred novomeškimi policisti in se poškodoval

Novo mesto, 4. oktobra - Novomeški policisti so ponoči obravnavali 36-letnika, ki je z avtomobilom višjega cenovnega razreda divjal po Novem mestu. Ko so ga želeli ustaviti, njihovih ukazov ni upošteval, vožnjo pa je še pospešil. Nazadnje je ustavil in skušal pobegniti peš, a je padel in se poškodoval ter pristal v bolnišnici, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.