Pod vplivom drog na avtocesti trčil v policijsko vozilo

Brezovica, 4. oktobra - Policisti so zaradi nezanesljive vožnje na priključku Brezovica v smeri Vrhnike ustavili 38-letnika v osebnem vozilu brez registrskih tablic, a je ta nato s kraja takoj odpeljal. Policista sta mu sledila, voznik pa je nato na avtocesti zapeljal v nasprotno smer in trčil v policijski avto. Voznik je bil pod vplivom drog, so sporočili s policije.