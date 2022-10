Ljubljana, 4. oktobra - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič se danes ob 15. uri v Novi Gorici ne bo udeležila okrogle mize ob svetovnem dnevu živali z naslovom Skrb do živali je skrb do nas samih - ali zmoremo več?, kot je bilo napovedano sprva, so sporočili iz DZ.