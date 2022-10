Ptujski turizem v prvih osmih mesecih presegel leto 2019

Ptuj, 8. oktobra - Na Ptuju so v prvih osmih mesecih ustvarili okoli 114.000 nočitev in 50.000 prihodov, kar je za 0,2 odstotka več kot v enakem obdobju predkoronskega leta 2019 ter presega povprečno rast števila nočitev v Sloveniji in večini slovenskih mest, je povedal Peter Vesenjak iz podjetja Hosting, ki pripravlja novo strategijo ptujskega turizma do leta 2028.