Slovenski gosti na Hrvaškem letos ustvarili deset milijonov nočitev

Zagreb, 4. oktobra - Na Hrvaškem so letos zabeležili 17,1 milijona prihodov turistov in 98,9 milijona nočitev. Gosti iz Slovenije so do konca minulega tedna ustvarili skoraj deset milijonov nočitev, od tega največ v Istri, sledijo Kvarner ter zadrska, splitsko-dalmatinska in šibeniško-kninska županija, so sporočili iz Hrvaške turistične skupnosti v Sloveniji.