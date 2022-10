Vreme: Delno jasno

Ljubljana, 4. oktobra - Danes bo delno jasno, več oblačnosti bo na Primorskem in Notranjskem. Dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo delno jasno, več oblačnosti bo na zahodu države. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek bo večinoma sončno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo še naprej zelo toplo.

Vremenska slika: Nad južno polovico Evrope se krepi območje visokega zračnega tlaka. V višinah nad naše kraje z zahodnimi vetrovi doteka nekoliko toplejši in prehodno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Ponekod po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Ponekod po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla.

Biovreme: Danes in v sredo bo vpliv vremena ugoden in v krajih s sončnim vremenom vzpodbuden.