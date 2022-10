Trener po množični paniki v Indoneziji: Nogometaši uničeni

Džakarta, 4. oktobra - Po tragediji na nogometnem stadionu v Indoneziji, v kateri je umrlo 125 ljudi, je trener Areme Malanga poročal o šokantnih slikah v garderobi. "Igralci so uničeni," je po poročanju New York Timesa dejal Javier Roca: "Bili so priče prvi smrti v garderobi. Nato drugi, tretji, četrti."