Ljubljana, 4. oktobra - Izjava ministra za delo Luke Mesca in predstavitev spletnega kalkulatorja za izračun energetskega dodatka, ki sta bili napovedani za danes ob 13. uri v konferenčni sobi ministrstva na Štukljevi 44, sta odpovedani, nov termin pa bodo sporočili naknadno, so sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.