Poročilo razkrilo sistematične zlorabe nogometašic v ZDA

New York, 4. oktobra - Preiskovalno poročilo, ki ga je naročilo vodstvo ameriške ženske nogometne lige (NWSL), je razkrilo razširjeno spolno nadlegovanje igralk s strani njihovih trenerjev. V objavljenem dokumentu so na 172 straneh navedeni številni primeri neprimernega vedenja ter čustvene in fizične zlorabe igralk, poroča nemška tiskovna agencija dpa.