Ukrajina s podporo Uefe v skupno kandidaturo za SP 2030 s Španijo in Portugalsko

Ljubljana, 4. oktobra - Ukrajina se bo pridružila Španiji in Portugalski v skupni kandidaturi za gostiteljico svetovnega prvenstva leta 2030, je v ponedeljek zvečer poročal britanski Times. Otoški mediji pišejo, da bi Ukrajina prevzela eno od skupin in da ima predlog že podporo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega ter španskih in portugalskih oblasti.