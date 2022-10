Indeksi na newyorških borzah končali krepko v zelenem

New York, 3. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili krepko v zelenem in nekoliko okrevali po septembrski izgubi. Raziskava o proizvodnji je nakazala zmanjševanje cenovnih pritiskov in upočasnjevanje povpraševanja, pojavlja pa se tudi upanje o umiku zvišanja obrestnih mer s strani ameriške centralne banke Federal Reserve, je poročala AFP.