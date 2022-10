Ibrahimović dopolnil 41 let: Takšnih ne delajo več

Milano, 3. oktobra - Tretjega oktobra je 41 let dopolnil švedski zvezdnik Zlatan Ibrahimović, ki si služi kruh z igranjem nogometa v italijanski prvi ligi. Kot se za zvezdnika spodobi, so prek družbenih omrežij deževala voščila z dobrimi željami in čestitke. "Takšnih ne delajo več. Srečen čudovit rojstni dan," je Zlatanu na Twitterju voščil njegov Milan.