Predsedniški kandidati na TV Slovenija o funkciji predsednika republike in njegovi vlogi v zunanji politiki

Ljubljana, 3. oktobra - Predsedniški kandidati so v prvem televizijskem soočenju na TV Slovenija izrazili svoja stališča glede funkcije predsednika republike in njegovih pristojnostih, ki bi jih večinoma razširili. Velik poudarek so namenili predvsem zunanjepolitičnim temam in predstavljanju države na mednarodnem parketu. Enotno so obsodili sovražni govor in grožnje.