Po več kot desetih letih se je sestal pridružitveni svet EU-Izrael

Bruselj, 3. oktobra - V Bruslju je danes potekalo srečanje pridružitvenega sveta EU-Izrael, na katerem sta o dvostranskih odnosih in globalnih izzivih razpravljala visoki predstavnik EU za zunanjo politiko Josep Borrell in izraelski minister za obveščevalne zadeve Elazar Stern. To je bilo sicer skupno 12. srečanje omenjenega sveta in prvo po več kot desetih letih.