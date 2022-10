Finančni ministri območja z evrom za stroškovno učinkovite ukrepe za soočanje z energetsko draginjo

Luxembourg, 3. oktobra - Finančni ministri držav članic evrskega območja so se danes na zasedanju v Luxembourgu zavzeli za stroškovno učinkovite ukrepe za soočanje z energetsko draginjo. Pri tem so izpostavili pomen socialnih ukrepov za najbolj ranljive, poudarili pa so tudi pomen usklajevanja med državami članicami, da bi ohranili enake konkurenčne pogoje.