Pogrešajo 38-letno Emino Miskić iz Radovljice

Pogrešana je visoka okoli 160 centimetrov, suhe postave in ima rdeče pobarvane lase, ki ji segajo do ramen. Ko so jo nazadnje videli, je bila oblečena v pleteno jopico sive barve, spodnji del trenerke črne barve, obuta pa v športne čevlje znamke Adidas bele barve. S seboj je vzela nahrbtnik vojaških barv, so še sporočili iz PU Kranj.