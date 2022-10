Na mednarodni konferenci o pomenu ohranjanja tradicionalnih sirov

Bohinjska Bistrica, 3. oktobra - Letošnja mednarodna konferenca in letna skupščina Evropske mreže kmečkih in obrtnih sirarjev FACE se je danes dotaknila različnih tem, od tehnoloških do zgodovinskih, končni cilj pa je ohranjanje tradicionalnih sirov. Udeležila se je je tudi državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Tatjana Buzeti, ki je izpostavila pomen sirarstva v Bohinju.