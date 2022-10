Pravila STA pri spremljanju volilne kampanje za lokalne volitve 2022

V času volilne kampanje, ki se bo začela 20. oktobra in končala v petek, 18. novembra 2022 opolnoči, to je 24 ur pred dnevom glasovanja, bo STA v novinarskih prispevkih v splošnem servisu spremljala pomembna in odločujoča dogajanja v zvezi z volitvami.

STA bo nepristransko in neodvisno v skladu s svojo uredniško politiko, volilno in medijsko zakonodajo ter poklicno novinarsko etiko ob upoštevanju kadrovskih in finančnih zmožnosti novinarsko spremljala pomembnejša in za širše okolje bistvena dogajanja v zvezi z volitvami, pri čemer bo posebno pozornost namenila dogajanjem na državni ali regijski ravni ter volitvam županov v mestnih občinah in drugih večjih regijskih središčih.

O vsebini, načinu in dolžini poročanja o dogodkih bo odločalo uredništvo STA samostojno, pri čemer se bo trudilo zagotoviti relativno enakopravno zastopanost kandidatov, strank in kandidatnih list v posameznih lokalnih skupnostih. Pri tem bo smiselno upoštevalo dosedanje rezultate strank in list ter njihovo zastopanost na ravni države.

Z začetkom volilne kampanje bo STA začela objavljati posebno napoved dogodkov v okviru volilne kampanje ter poseben dnevni pregled dogajanja, povezanega z volitvami.

STA se bo v skladu z Münchensko deklaracijo in novinarskim kodeksom izogibala objavi vsebin, ki brez dvoma pomenijo sovražni govor ali klevetanje.

STA bo v skladu z uredniško politiko objavljala novice o strokovno izvedenih raziskavah javnega mnenja, pri čemer bo navedla izvajalca, metodologijo in naročnika raziskave.

Za plačana volilna propagandna sporočila bo na voljo servis O-STA. Volilne oglaševalske vsebine bodo v tem servisu objavljene z navedbo naročnika. Za vse kandidatne liste veljajo enaki pogoji oglaševanja in cenik, objavljeni na spletni strani https://o-sta.si/.

STA nima vpliva na objavo informacij v drugih servisih in medijih, ki so naročniki agencijskega servisa STA, saj imajo ti za spremljanje volitev lastna pravila.