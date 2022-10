V lanskem letu zvišanje registrirane porabe alkohola

Ljubljana, 3. oktobra - V lanskem letu je registrirana poraba alkohola znašala 10,62 litrov čistega alkohola na prebivalca, starega 15 let in več. To pomeni, da se je v primerjavi z letom 2020 poraba zvišala za skoraj en liter, je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) objavil na svoji spletni strani.