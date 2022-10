Kočan: Na volitvah v BiH volivci poslali jasen signal Izetbegoviću in SDA

pogovarjala se je Vesna Rojko

Ljubljana, 3. oktobra - Na volitvah v BiH je po doslej znanih podatkih do sprememb prišlo samo na ravni predsedstva BiH, kjer so volivci z izvolitvijo Denisa Bećirovića poslali jasen signal Bakirju Izetbegoviću in njegovi stranki SDA, pa tudi, da je mogoče čas za državljanske ideje, je za STA dejal raziskovalec Centra za mednarodne odnose na ljubljanski FDV Faris Kočan.