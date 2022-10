Pahor s Križnarjem o razmerah v Sudanu

Ljubljana, 3. oktobra - Predsednik Borut Pahor je danes v predsedniški palači danes sprejel Toma Križnarja in Bojano Pivk Križnar, ki sta mu predstavila politične, družbene in humanitarne razmere v Sudanu. Pahor je sprejel častno pokroviteljstvo nad dobrodelnim koncertom za pomoč obolelim z gobavostjo v tej afriški državi, so sporočili iz urada predsednika.