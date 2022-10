Ljubljanska borza: Indeks navzdol za odstotek

Ljubljana, 3. oktobra - Indeks Ljubljanske borze SBI TOP se je prvi dan novega tedna znižal za 1,03 odstotka. Najbolj so ga potisnile navzdol delnice Petrola, ki so se močno pocenile že prejšnji teden. Podražile so se le delnice Luke Koper in Zavarovalnice Triglav. Sklenjenih je bilo za 1,2 milijona evrov poslov, tretjino so k temu prispevale delnice Krke.