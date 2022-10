Na kranjskem sodišču sojenje zaradi uničevanja in obremenjevanja okolja

Kranj, 3. oktobra - Na zatožno klop kranjskega okrožnega sodišča je danes sedel blejski gradbenik in kmet Marjan Bernard, ki ga obtožnica bremeni uničevanja in obremenjevanja okolja. Obtoženi naj bi namreč na zaščitenem območju na Koritnem v nasprotju s predpisi odlagal gradbeni material in gnoj. Krivdo je na današnjem predobravnavnem naroku zanikal.