Pleško: Govorili bomo na igrišču, cilji naj ostanejo pri nas

Ljubljana, 3. oktobra - V sredo se bo začelo novo odbojkarsko državno prvenstvo. Klubi so se danes predstavili na novinarski konferenci, trenerji so razkrili svoje cilje, favoriti so znani. V moški konkurenci bo najbolj zanimivo, kako se bo Calcit zoperstavil branilcu naslova ACH Volleyju, v ženski pa, kako bo Nova KBM Branik konkurenčen branilcu naslova Calcitu.