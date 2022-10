Sodelavci Moderne galerije se distancirajo od razstave Momental-mente: žive slike

Ljubljana, 3. oktobra - Strokovni sodelavci Moderne galerije so na medije naslovili pismo, v katerem se javno distancirajo od razstave Momental-mente: žive slike z deli aktualnih slovenskih slikark in slikarjev po izboru kustosa Andreja Medveda. Po njihovem mnenju razstava predstavlja nesprejemljivo prakso posredovanja vedenja, predstavljanja in interpretiranja umetnosti.