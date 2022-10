Nastaja evropsko združenje za oživitev južne trase železnice od Ljubljane do Zagreba

Novo mesto, 3. oktobra - V Novem mestu so predstavniki sodelujočih občin in družb danes podpisali konvencijo in statut novoustanovljenega Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje: Pot prihodnosti Ljubljana-Novo mesto-Karlovec-Zagreb. Med cilji združenja, ki bo prvo tovrstno s sedežem v Sloveniji, sta oživitev in posodobitev železnice na omenjeni progi.